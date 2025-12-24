Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Betriebsgebäude in Nord-Albanien, Albanien

Produktion 1 375 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 375 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 375 m²
Das Lager befindet sich in einem Industriegebiet in Porto Romano Durres. Es hat eine Lagerfl…
$1,14M
Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Die Lager befinden sich auf der Aleksander Goga Straße in der Spitalle - Porto-Romano Achse.…
$223,614
Produktion 306 m² in Durrës, Albanien
Produktion 306 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Etagenzahl 1
The building is located on the second line from the main road near 4 streets of Shijak. It h…
$401,170
Produktion 770 m² in Durrës, Albanien
Produktion 770 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 770 m²
Etagenzahl 3
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the highway and the ring road. It …
$1,12M
Produktion 1 750 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 750 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 750 m²
Etagenzahl 2
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the main road, to the vehicle insp…
$2,60M
Produktion 254 m² in Durrës, Albanien
Produktion 254 m²
Durrës, Albanien
Fläche 254 m²
Stockwerk -1/8
For sale 254m² basement in Durres Plepa, ring road behind Kastrati or behind Hotel Continent…
$134,864
Produktion 125 m² in Durrës, Albanien
Produktion 125 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Die Immobilie befindet sich im Gebiet Spitalles. Es hat ein Gebäude von 125m2 und ein Land v…
$105,922
Produktion 576 m² in Durrës, Albanien
Produktion 576 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 576 m²
Stockwerk 2/2
Das Anwesen befindet sich auf der Autobahn Tirana-Durres zwischen der Fllake Überführung und…
$1,77M
Produktion 185 m² in Durrës, Albanien
Produktion 185 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Das Lager befindet sich in ISH Kenete, Durres, ganz in der Nähe der Hauptstraße. Das Anwesen…
$259,581
Produktion 4 741 m² in Durrës, Albanien
Produktion 4 741 m²
Durrës, Albanien
Fläche 4 741 m²
Bau und Grundstück zum Verkauf in der Nähe von "Mobileri Simaku" auf der Autobahn, in Kavaje…
$825,938
Produktion 850 m² in Durrës, Albanien
Produktion 850 m²
Durrës, Albanien
Fläche 850 m²
Das Anwesen befindet sich an der Straße in Ish-Kenete, Durres. Es hat 303 m2 Konstruktion na…
$389,371
Produktion 3 232 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 232 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 232 m²
Etagenzahl 4
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, in der Nähe von Brunes. D…
$2,47M
Produktion 3 230 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 230 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 230 m²
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, gegenüber AG Motors. Di…
$884,934
Produktion 700 m² in Durrës, Albanien
Produktion 700 m²
Durrës, Albanien
Fläche 700 m²
Das Lager befindet sich an der Hauptstraße in Xhafzotaj. Diese Eigenschaft hat 1550 m2 Land …
$707,947
