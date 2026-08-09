Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Nord-Albanien, Albanien

;
Durrës
16
15 immobilienobjekte total found
Hotel 1 198 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 198 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 25
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 198 m²
Stockwerk 5/5
Das Apartmenthotel liegt am Meer in der Kavaja Rock Gegend in Durres. Das Anwesen hat 600 m2…
$6,92M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 709 m² in Durrës, Albanien
Hotel 709 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 26
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 709 m²
Stockwerk -1/10
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Durres Beach, einem Komplex mit regelmäßiger Verwaltung…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 363 m² in Durrës, Albanien
Hotel 363 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 27
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 363 m²
Zum Verkauf: Fünfgeschossiges Hotel, befindet sich am Iliria Beach, Durres. Luxuriöses Hotel…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Future Home Invest
Sprachen
English, Español, Italiano, Türkçe
TekceTekce
Hotel 1 240 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 240 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 240 m²
Etagenzahl 3
HOTEL ZUM VERKAUF IN Kavaja RockHotel zum Verkauf mit einer sehr günstigen Lage im touristis…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
REMIX REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 2 193 m² in Durrës, Albanien
Hotel 2 193 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 24
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 193 m²
Etagenzahl 5
Ein Hotel in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Das Hotel liegt 250 Meter vom Strand en…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 1 250 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 250 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 250 m²
Etagenzahl 5
Ein 5-stöckiges Hotel mit Aufzug steht in der Nähe der Djalanit-Brücke zum Verkauf, 50 Meter…
$3,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 856 m² in Durrës, Albanien
Hotel 856 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Fläche 856 m²
Etagenzahl 3
Ein Hotel mit einem Restaurant steht im Stadtteil Plepa von Durres zum Verkauf. Es befindet …
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 1 264 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 264 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 264 m²
Etagenzahl 3
Ein dreistöckiges Hotel mit einem Keller an der Adriaküste steht zum Verkauf. Es bietet 18 Z…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 280 m² in Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 280 m²
Stockwerk 4/4
Es wird zum Verkauf an ein vollständig rekonstruiertes Hotel angeboten, bereit für eine Oper…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Hotel 487 m² in Durrës, Albanien
Hotel 487 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 487 m²
Stockwerk 6/6
Die Aparthotels befinden sich im Stadtteil Shkembi von Kavaja in Durres. Es gibt 10 Apartmen…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 1 193 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 193 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 31
Schlafräume 31
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 193 m²
Etagenzahl 5
Das Hotel liegt in der Nähe der Hauptstraße, bergauf, nicht am Meer, im Durres Beach Bereich…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Hotel 409 m² in Durrës, Albanien
Hotel 409 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 409 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich in der Nähe der Hauptstraße, auf der gegenüberliegenden Seite des Me…
$460,860
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! in Durrës, Albanien
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Super Apart-Hotel mit 5 Studio Apartments im Bereich der neuen Port Road, DurresDieses Apart…
$635,744
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel in Durrës, Albanien
Hotel
Durrës, Albanien
Zimmer 44
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 700 m² in Durrës, Albanien
Hotel 700 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 15
Fläche 700 m²
Hotel an der ersten Küste ist zum Verkauf auf Plazh Bereich, Stadt Durres. Das Hotel besteht…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Eigenschaftstypen in Nord-Albanien

gewerbeimmobilien
restaurants
betriebsgebäude
lagerräume
Realting.com
Gehen