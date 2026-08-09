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Restaurants und Cafes in Nord-Albanien, Albanien

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Durrës
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4 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 219 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 219 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes und hat eine Fläche von …
$410,471
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Restaurant, Café 133 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
Stockwerk 1
Bar-Restaurant zusammen mit der Aktivität, gebaut und funktional für 13 Jahre, neben der Was…
$346,144
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Restaurant, Café 56 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 56 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2
Geschäftsräume, entworfen für eine Bar-Cafe, aber geeignet, um in die Ausübung verschiedener…
$107,880
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! in Durrës, Albanien
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Durrës, Albanien
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Grundstücke im Bahnhofgarten in Durres mit einer Fläche von 140 m2.Die Bar befi…
$623,213
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