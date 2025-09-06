Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Nord-Albanien, Albanien

Durrës
12
12 immobilienobjekte total found
Lager 436 m² in Durrës, Albanien
Lager 436 m²
Durrës, Albanien
Fläche 436 m²
Das Lager befindet sich im Bereich Shkozet in der Nähe der Hauptstraße in Durres. Die Immobi…
$584,869
Lager in Durrës, Albanien
Lager
Durrës, Albanien
Die Garage befindet sich hinter dem Krankenhaus in Durres, in einem neu gebauten Gebäude in …
$10,528
Lager 65 m² in Durrës, Albanien
Lager 65 m²
Durrës, Albanien
Fläche 65 m²
Stockwerk -1
2. Garagen befinden sich in Spitalle, Durres in einem neuen Gebäude. Die Immobilie hat eine …
$58,487
Lager 185 m² in Durrës, Albanien
Lager 185 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Das Lager befindet sich in ISH Kenete, Durres sehr nah an der Hauptstraße. Das Anwesen verfü…
$257,342
Lager 73 m² in Durrës, Albanien
Lager 73 m²
Durrës, Albanien
Fläche 73 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$50,884
Lager 3 230 m² in Durrës, Albanien
Lager 3 230 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 230 m²
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, gegenüber AG Motors. Di…
$877,304
Lager 21 m² in Durrës, Albanien
Lager 21 m²
Durrës, Albanien
Fläche 21 m²
Stockwerk -1
Garage zum Verkauf mit einem Keller in der Nähe von Markata in Durres, die eine Gesamtfläche…
$23,395
Lager 850 m² in Durrës, Albanien
Lager 850 m²
Durrës, Albanien
Fläche 850 m²
Das Gebäude befindet sich auf der Seite der Straße in Ish-Kenete, Durres. Es hat 303 m2 Kons…
$386,014
Lager 60 m² in Durrës, Albanien
Lager 60 m²
Durrës, Albanien
Fläche 60 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$41,760
Lager 700 m² in Durrës, Albanien
Lager 700 m²
Durrës, Albanien
Fläche 700 m²
Das Lager befindet sich an der Hauptstraße in Xhafzotaj. Diese Eigenschaft hat 1550 m2 Land …
$698,740
Lager 50 m² in Durrës, Albanien
Lager 50 m²
Durrës, Albanien
Fläche 50 m²
Stockwerk -1/10
Die Garage befindet sich auf der -1 Etage eines Gebäudes im Durres Beach Bereich in der Nähe…
$29,114
Lager 576 m² in Durrës, Albanien
Lager 576 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 576 m²
Stockwerk 2/2
Das Anwesen befindet sich auf der Autobahn Tirana-Durres zwischen der Fllake Überführung und…
$1,75M
