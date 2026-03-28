  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Untitled, user # 48024

Untitled, user # 48024

Albanien, Saranda
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2014
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Ελληνικά
Webseite
Webseite
Saranda Home Realty
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Mit über 10 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt haben wir uns auf Immobilieninvestitionsmöglichkeiten in ganz Südalbanien spezialisiert, insbesondere entlang seiner schnell wachsenden Küstengebiete. Unser Unternehmen wurde mit Leidenschaft, Hingabe und einer klaren Vision gebaut: ständig zu entwickeln und außergewöhnlichen Service zu liefern, der allen Kundenbedürfnissen entspricht.

Wir glauben, dass Immobilien nicht nur über Transaktionen, es geht darum, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Unser Hauptziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, ihr Kapital auf effizienteste Weise zu nutzen, um starke Renditen und langfristigen Wert zu gewährleisten. Im Laufe der Jahre haben wir zahlreichen Kunden geholfen, profitable Investitionen zu sichern, von denen viele heute deutlich mehr Wert haben.

Geleitet von Professionalität, Marktexpertise und Vertrauen, sind wir verpflichtet, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und Ergebnisse zu liefern, die wirklich wichtig sind.

Unser Motto: Gemeinsam wachsen.

Dienstleistungen

Wir bieten einen kompletten, end-to-end-Immobilienservice, der jeden Schritt des Prozesses reibungslos, sicher und profitabel für unsere Kunden macht.

  • Property Sales & Acquisition – Vollständige Hilfe während des gesamten Kauf- und Verkaufsprozesses, von der Immobilienauswahl bis zum Abschlussvertrag
  • Investment Consulting – Strategische Beratung, um Kunden dabei zu unterstützen, die Renditen zu maximieren und die richtigen Möglichkeiten zu wählen
  • Property Management – Komplette Managementlösungen für Kunden, die ihre Immobilie mieten möchten (kurzfristig oder langfristig)
  • Rental Services – Unterstützung bei der Auflistung, Vermarktung und Verwaltung von Mietimmobilien
  • Renovierung und Sanierung – Professionelle Hilfe mit Immobilien-Upgrades, Design und vollständige Rekonstruktion bei Bedarf
  • Einrichtung und Innenraum Setup – Kunden helfen, die Eigenschaften für Wohnen oder Mieten vollständig zu verzieren und vorzubereiten
  • Residency Assistance – Beratung und Unterstützung von Kunden, die an der Gewinnung von Wohnsitz in Albanien interessiert sind
  • Recht und Dokumentation Unterstützung – Unterstützung bei allen rechtlichen Verfahren, Verträgen und Papierarbeiten
  • After-Sales-Unterstützung – laufende Unterstützung auch nach Abschluss des Kaufs

Unser Ziel ist es, eine nahtlose Erfahrung zu bieten und unseren Kunden dabei zu helfen, maximalen Wert aus ihrer Investition zu erzielen.

Zertifikate
Unsere Makler in Albanien
Jonida Hasalamaj
Jonida Hasalamaj
3 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
PRO Silver
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 131 Gewerbeimmobilien 22 Langfristige Vermietung 103 Grundstücke 7
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
Eine Anfrage stellen
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 7
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 421 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 43 Grundstücke 5
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Wohnimmobilien 7
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
Eine Anfrage stellen
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 5 Wohnimmobilien 597 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 21 Kurzfristige Vermietung 1 Grundstücke 8
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen