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Wohnkomplex Three Garden Residence

Golem, Albanien
von
$135,738
von
$266,511/m²
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ID: 36568
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Zentral-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Tirana
  • Stadt
    Bashkia Kavaje
  • Dorf
    Golem

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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🌿 DREI GARDENS RESIDENCE - Qerret, Kavajë

Neue moderne Wohnanlage in einem der friedlichsten und grünen Gegenden der Küste Albaniens.
Das Projekt verbindet moderne Architektur, Komfort für das Leben und die Atmosphäre der Entspannung am Meer – genau das, was die Menschen heute sowohl für ihr eigenes Leben als auch für Investitionen suchen.

✨ Geräumige und funktionale Planung
✨ Große Fenster und viel natürliches Licht
✨ Moderner Stil und hochwertiger Bau
✨ Eine ruhige Lage nahe dem Meer und der Natur
✨ Ideal für Erholung, dauerhafte Residenz oder Ausleihung

💶 Kosten von 1.600 €/m2

📌 Flexible Installationen bis 3 Jahre:
20% bei Vertragsunterzeichnung
15% alle 6 Monate
5% beim Empfang von Schlüsseln

📈 Qerret ist eines der vielversprechendsten Reiseziele an der Küste Albaniens, wo die Nachfrage nach modernen Immobilien in der Nähe des Meeres aktiv wächst. Der Kauf auf der Bauphase ermöglicht es, einen günstigen Preis zu fixieren und in Zukunft ein hohes Wachstumspotenzial für den Wert des Objekts zu erzielen.

📲 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option für Sie.
Wir organisieren online und offline Ansichten. Eine Remote-Reservierung und Kauf über SEPA-Banküberweisung ist möglich.

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