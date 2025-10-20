Wohnkomplex Three Garden Residence

🌿 DREI GARDENS RESIDENCE - Qerret, Kavajë

Neue moderne Wohnanlage in einem der friedlichsten und grünen Gegenden der Küste Albaniens.

Das Projekt verbindet moderne Architektur, Komfort für das Leben und die Atmosphäre der Entspannung am Meer – genau das, was die Menschen heute sowohl für ihr eigenes Leben als auch für Investitionen suchen.

✨ Geräumige und funktionale Planung

✨ Große Fenster und viel natürliches Licht

✨ Moderner Stil und hochwertiger Bau

✨ Eine ruhige Lage nahe dem Meer und der Natur

✨ Ideal für Erholung, dauerhafte Residenz oder Ausleihung

💶 Kosten von 1.600 €/m2

📌 Flexible Installationen bis 3 Jahre:

20% bei Vertragsunterzeichnung

15% alle 6 Monate

5% beim Empfang von Schlüsseln

📈 Qerret ist eines der vielversprechendsten Reiseziele an der Küste Albaniens, wo die Nachfrage nach modernen Immobilien in der Nähe des Meeres aktiv wächst. Der Kauf auf der Bauphase ermöglicht es, einen günstigen Preis zu fixieren und in Zukunft ein hohes Wachstumspotenzial für den Wert des Objekts zu erzielen.

📲 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option für Sie.

Wir organisieren online und offline Ansichten. Eine Remote-Reservierung und Kauf über SEPA-Banküberweisung ist möglich.