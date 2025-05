Über die Agentur

Das Immobilienbüro Century 21 Eon in Durres, Albanien, ist seit 2019 tätig und zählt mehr als 40 Agenten, was uns zu einem der größten Büros in Durres und Albanien macht. Century 21 ist eine Immobilienmarke, die aus Franchise-Büros in 86 Ländern weltweit besteht und über 145.000 unabhängige Verkaufsprofis beschäftigt. Century 21 Albanien ist seit 2008 im Land tätig und hat derzeit 38 Büros in sechs Städten: Tirana, Durres, Shkoder, Vlore, Saranda und Korce. Century 21 Eon ist seit 2019 Teil dieser globalen Marke!

"Century 21 Eon Durres ist Ihr vertrauenswürdiger Partner auf dem Immobilienmarkt in Durres. Wir bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum an: Kauf, Verkauf, Vermietung und Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Unsere Experten begleiten Sie in jeder Phase der Transaktion: von der Objektsuche und -bewertung bis hin zur Dokumentation und rechtlichen Unterstützung. Wir wählen sorgfältig Angebote aus, um die Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen und bieten einzigartige Möglichkeiten für rentable Investitionen in eine der am schnellsten wachsenden Regionen Albaniens."