  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Wohnkomplex DESLA TOWER RESIDENCE

Wohnkomplex DESLA TOWER RESIDENCE

Durrës, Albanien
von
$75,607
von
$1,718/m²
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 34968
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Nord-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Durrës
  • Stadt
    Durrës
  • Adresse
    Rruga Jusuf Myzyri, 3

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Stadtteil Plazh, Durrës
🌊 Nur 200 Meter vom Meer entfernt | 5 Minuten zu Fuß zum Strand

Ein neuer Wohnkomplex der Business-Klasse in einer der begehrtesten Lagen von Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE ist ein modernes Architekturprojekt, das für komfortables Wohnen am Meer und attraktive Immobilieninvestitionen entwickelt wurde.

Der Stadtteil Plazh gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Gegenden der Stadt. Er überzeugt durch seine hervorragende Lage, eine gut entwickelte Infrastruktur sowie die Nähe sowohl zum Meer als auch zum Stadtzentrum.

Diese Gegend wird besonders geschätzt von:
• internationalen Investoren
• Digital Nomads und Freelancern
• Touristen, die einen Umzug nach Albanien planen
• albanischen Familien für den dauerhaften Wohnsitz

Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen sowie die Nähe zum Strand machen diese Lage besonders interessant für Investitionen.

Architektur des Komplexes

DESLA TOWER RESIDENCE ist ein moderner Wohnkomplex, der aus drei Gebäuden besteht, die diagonal hintereinander angeordnet sind.

🏢 Gebäude 1 — 9 Etagen
🏢 Gebäude 2 — 17 Etagen
🏢 Gebäude 3 — 25 Etagen

Die Gebäude sind durch eine kommerzielle Zone im Erdgeschoss miteinander verbunden. Dort werden verschiedene Dienstleistungen für die Bewohner entstehen, darunter:

• Fitnessstudio
• Restaurants und Cafés
• SPA- und Wellnessbereich
• Geschäfte und Serviceeinrichtungen

Die moderne Architektur, stilvolle Fassaden und elegante Beleuchtung machen dieses Projekt zu einem der auffälligsten neuen Wohnkomplexe im Plazh-Viertel.

Die Anlage wird außerdem über ein geschlossenes und gesichertes Gelände verfügen, was zusätzlichen Komfort und Sicherheit für die Bewohner bietet.

Wohnungstypen

Der Komplex bietet verschiedene Wohnungsarten:

Studio-Apartments
1+1 Apartments
2+1 Apartments
3+1 Apartments

Die Wohnfläche beginnt ab 44 m².

🌊 Meerblick beginnt ab der 10. Etage, wodurch Wohnungen in höheren Etagen besonders attraktiv sind.

Ausstattung der Wohnungen

Die Wohnungen werden mit vollständiger Bauausstattung übergeben:

• Fliesenboden in der Wohnung und auf dem Balkon
• komplett ausgestattetes Badezimmer
• Toilette
• Waschbecken
• Bidet
• Boiler
• Innentüren
• gepanzerte Eingangstür
• doppelt verglaste Fenster
• installierte Elektro- und Sanitärsysteme
• Vorbereitung für Klimaanlagen

Parkplatz

Der Komplex verfügt über eine zweistöckige Tiefgarage.

🚗 Ebene -1 — 15.000 €
🚗 Ebene -2 — 13.000 €

Gewerbeflächen

Im Komplex stehen ebenfalls Gewerbeflächen zum Verkauf.

💼 Preis ab 2500 € / m²

Wohnungspreise

💶 Preise ab 1500 € / m²

🌊 Wohnungen mit Meerblick — ab 2000 € / m²

Kaufbedingungen

Flexible Zahlungsbedingungen:

💳 Ratenzahlung bis zu 4 Jahre
📉 Anzahlung — 15 %

Baufortschritt

🏗 Baustadium: Fundamentphase (Baustart)
📅 Fertigstellung geplant für 2030

Lage

Der Komplex befindet sich in einer der praktischsten Lagen von Durrës.

📍 Stadtzentrum von Durrës — ca. 4 km
✈️ Internationaler Flughafen Tirana — ca. 30 Minuten

In der Nähe befinden sich:

• Strand und Promenade
• Restaurants und Cafés
• Supermärkte
• öffentliche Verkehrsmittel
• alle wichtigen Einrichtungen für komfortables Wohnen

Zuverlässiger Bauträger

Das Projekt wird von DESLA, einem Bauunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Wohnungsbau in Albanien, entwickelt.

Gemäß der albanischen Gesetzgebung übernimmt der Staat im Falle eines nicht fertiggestellten Projekts die Verantwortung für dessen Fertigstellung, was Investoren zusätzliche Sicherheit bietet.

DESLA TOWER RESIDENCE vereint moderne Architektur, eine hervorragende Lage nahe dem Meer und ein starkes Investitionspotenzial in einem der attraktivsten Stadtteile von Durrës.

Standort auf der Karte

Durrës, Albanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
Wohnanlage NAREA
Golem, Albanien
von
$111,881
Wohnanlage Pran diellit
Orikum, Albanien
Preis auf Anfrage
Residenz Vizion 2
Golem, Albanien
von
$52,441
Wohnanlage Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanien
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnkomplex DESLA TOWER RESIDENCE
Durrës, Albanien
von
$75,607
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Alle anzeigen Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Wohngebäude 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanien
von
$1,456
🌞🏡 2+1 WOHNUNG FÜR SALE IN ORIKUM, VLORA💶 Preis: 1300 Euro/m2📐 Fläche: 107,4 m2/Gross📍 Standort: Orikum, Vlora🏗 Objekt ist im Bau💰 Zahlung in Raten – nach Vereinbarung, ab 40% als erste Rate.📍 Diese Wohnung befindet sich in Orikum, in einer ruhigen und entwickelten Gegend.👨‍👩‍👧‍👦 Diese Wohnu…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Alle anzeigen Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Wohngebäude 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
von
$2,259
Jahr der Inbetriebnahme 2025
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: 2000 Euro/m2📐 Fläche: 77.8 m2/Gross📍 Standort: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Die Immobilie befindet sich in der letzten Phase der Fertigstellung.📃 Preis der Eigentumsurkunde: 5000 Euro.⛵ Die Lage macht diese Wohnung ideal zum Wohnen oder In…
Immobilienagentur
DES Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Wohngebäude HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanien
von
$382,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Albanien
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
20.10.2025
Der Kauf kann nicht warten: Warum Sie jetzt in den albanischen Immobilienmarkt einsteigen sollten – Experte
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.2025
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen