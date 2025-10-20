Wohnkomplex DESLA TOWER RESIDENCE

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Stadtteil Plazh, Durrës

🌊 Nur 200 Meter vom Meer entfernt | 5 Minuten zu Fuß zum Strand

Ein neuer Wohnkomplex der Business-Klasse in einer der begehrtesten Lagen von Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE ist ein modernes Architekturprojekt, das für komfortables Wohnen am Meer und attraktive Immobilieninvestitionen entwickelt wurde.

Der Stadtteil Plazh gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Gegenden der Stadt. Er überzeugt durch seine hervorragende Lage, eine gut entwickelte Infrastruktur sowie die Nähe sowohl zum Meer als auch zum Stadtzentrum.

Diese Gegend wird besonders geschätzt von:

• internationalen Investoren

• Digital Nomads und Freelancern

• Touristen, die einen Umzug nach Albanien planen

• albanischen Familien für den dauerhaften Wohnsitz

Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen sowie die Nähe zum Strand machen diese Lage besonders interessant für Investitionen.

Architektur des Komplexes

DESLA TOWER RESIDENCE ist ein moderner Wohnkomplex, der aus drei Gebäuden besteht, die diagonal hintereinander angeordnet sind.

🏢 Gebäude 1 — 9 Etagen

🏢 Gebäude 2 — 17 Etagen

🏢 Gebäude 3 — 25 Etagen

Die Gebäude sind durch eine kommerzielle Zone im Erdgeschoss miteinander verbunden. Dort werden verschiedene Dienstleistungen für die Bewohner entstehen, darunter:

• Fitnessstudio

• Restaurants und Cafés

• SPA- und Wellnessbereich

• Geschäfte und Serviceeinrichtungen

Die moderne Architektur, stilvolle Fassaden und elegante Beleuchtung machen dieses Projekt zu einem der auffälligsten neuen Wohnkomplexe im Plazh-Viertel.

Die Anlage wird außerdem über ein geschlossenes und gesichertes Gelände verfügen, was zusätzlichen Komfort und Sicherheit für die Bewohner bietet.

Wohnungstypen

Der Komplex bietet verschiedene Wohnungsarten:

• Studio-Apartments

• 1+1 Apartments

• 2+1 Apartments

• 3+1 Apartments

Die Wohnfläche beginnt ab 44 m².

🌊 Meerblick beginnt ab der 10. Etage, wodurch Wohnungen in höheren Etagen besonders attraktiv sind.

Ausstattung der Wohnungen

Die Wohnungen werden mit vollständiger Bauausstattung übergeben:

• Fliesenboden in der Wohnung und auf dem Balkon

• komplett ausgestattetes Badezimmer

• Toilette

• Waschbecken

• Bidet

• Boiler

• Innentüren

• gepanzerte Eingangstür

• doppelt verglaste Fenster

• installierte Elektro- und Sanitärsysteme

• Vorbereitung für Klimaanlagen

Parkplatz

Der Komplex verfügt über eine zweistöckige Tiefgarage.

🚗 Ebene -1 — 15.000 €

🚗 Ebene -2 — 13.000 €

Gewerbeflächen

Im Komplex stehen ebenfalls Gewerbeflächen zum Verkauf.

💼 Preis ab 2500 € / m²

Wohnungspreise

💶 Preise ab 1500 € / m²

🌊 Wohnungen mit Meerblick — ab 2000 € / m²

Kaufbedingungen

Flexible Zahlungsbedingungen:

💳 Ratenzahlung bis zu 4 Jahre

📉 Anzahlung — 15 %

Baufortschritt

🏗 Baustadium: Fundamentphase (Baustart)

📅 Fertigstellung geplant für 2030

Lage

Der Komplex befindet sich in einer der praktischsten Lagen von Durrës.

📍 Stadtzentrum von Durrës — ca. 4 km

✈️ Internationaler Flughafen Tirana — ca. 30 Minuten

In der Nähe befinden sich:

• Strand und Promenade

• Restaurants und Cafés

• Supermärkte

• öffentliche Verkehrsmittel

• alle wichtigen Einrichtungen für komfortables Wohnen

Zuverlässiger Bauträger

Das Projekt wird von DESLA, einem Bauunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Wohnungsbau in Albanien, entwickelt.

Gemäß der albanischen Gesetzgebung übernimmt der Staat im Falle eines nicht fertiggestellten Projekts die Verantwortung für dessen Fertigstellung, was Investoren zusätzliche Sicherheit bietet.

✨ DESLA TOWER RESIDENCE vereint moderne Architektur, eine hervorragende Lage nahe dem Meer und ein starkes Investitionspotenzial in einem der attraktivsten Stadtteile von Durrës.