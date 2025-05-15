Что такое управление недвижимостью

Управление недвижимостью — это контроль и обслуживание объектов имущества с целью снижения затрат на их содержание и повышения прибыли от их использования. Управление может касаться всех видов недвижимого имущества: частного (жилого и нежилого), коммерческого и государственного.

Администрирование и контроль за недвижимыми объектами — это деятельность, направленная на поддержание или улучшение их состояния. Заниматься этой деятельностью может как сам собственник, так и привлеченные для этого специалисты (в этом случае можно говорить о профессиональном управлении недвижимостью).

Управление может быть экономическим и техническим. Техническое управление недвижимостью подразумевает содержание объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением. В многоэтажных жилых домах этим чаще всего занимаются управляющие компании. Они должны наладить эффективное взаимодействие со всеми собственниками (заключить договора на обслуживание), а также привлечь подрядные организации, которые будут осуществлять уборку и текущий ремонт, поставлять газ, электроэнергию и воду.

Экономическое управление недвижимостью состоит в распоряжении доходами и расходами, образовавшимися в результате эксплуатации объекта недвижимости . К примеру, арендодатель осуществляет экономическое управление, когда получает арендную плату и направляет часть средств на модернизацию неиспользуемых помещений.

Если говорить о коммерческой недвижимости, то больше других нуждаются в управлении крупные торговые комплексы и бизнес-центры. Эксплуатация подобных зданий обычно предполагает необходимость сотрудничества с пулом собственников и множеством арендаторов, а также высокими нагрузками на все инженерные сети. Именно поэтому в этом случае чаще всего применяется комбинированное (экономическое и техническое) управление.

Главная задача любой компаний по управлению недвижимостью — достижение максимальной эффективности использования объектов в интересах собственника.