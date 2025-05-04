Стиль лаунж

С английского «lounge» переводится как безделье или праздность. Появилось это понятие в прошлом веке и сперва касалось исключительно музыки. Инструментальные композиции в стиле лаунж можно было услышать в кафе, отелях, офисных холлах и лифтах. Постепенно термин лаунж вышел за пределы музыкальной культуры и стал использоваться применительно к описанию интерьеров.

Стиль лаунж в интерьере подразумевает спокойствие и умиротворение. Особенно популярен данный стиль в больших городах. После тяжелых офисных будней, пробок, толп в метро и прочей нервотрепки, жителям мегаполисов хочется физического и душевного комфорта. Именно поэтому лаунж-зоны сегодня можно встретить как в крупных бизнес-центрах (своеобразные оазисы спокойствия), так и в кафе, салонах красоты, гостиницах и даже обычных квартирах.

Главные особенности стиля лаунж — минимализм, приглушенные тона, отсутствие острых углов, мягкие линии, приятные фактуры тканей и отделки. Что касается квартир, то лаунж-зона здесь может присутствовать в спальне, в гостиной или даже на балконе или в ванной комнате. Мягкие обволакивающие кресла, ароматические свечи, легкие шторы, стилизованный или настоящий камин, уединенность и расслабленность — все это элементы стиля лаунж.

Мебель в таком интерьере не должна быть громоздкой — скорее, она должна быть функциональной и «невидимой». Если речь идет о спальне, то обязателен удобный матрас, мягкое покрывало, рассеянный приглушенный свет, деревянная спинка с тканевой накладкой. Хозяевам такой спальни не захочется покидать ее с приходом утра, именно поэтому здесь должна быть предусмотрена возможность для завтрака или полуденного отдыха — кофейный столик, подвесное плетеное кресло и друие подобные вещицы.

Если говорить о материалах, то для лаунжа подходят дерево, камень, стекло, металл. Главное — не перегружать интерьер деталями, не заниматься украшательством и не нарушать атмосферу релакса и умиротворенности лишними предметами.

К слову, в современных квартирах дизайнеры нередко сочетают стиль лаунж с системами «умный дом».