Контрагенты в недвижимости: кто они и какую роль играют

Контрагентом является одна из сторон сделки, участвующая в юридических и коммерческих взаимодействиях в сфере недвижимости. Контрагентом может выступать как физическое, так и юридическое лицо, которое берет на себя обязательства по договору. В контексте недвижимости контрагентами могут быть покупатели, продавцы, арендодатели, арендаторы, застройщики и управляющие компании.

Типы контрагентов:

Физические лица. Контрагентом может выступать продавец квартиры или дома, покупатель недвижимости, арендатор или арендодатель.

Контрагентом может выступать продавец квартиры или дома, покупатель недвижимости, арендатор или арендодатель. Юридические лица. Чаще всего таковыми выступают девелоперы и застройщики, управляющие компании и инвесторы, участвующие в долевом строительстве.

Чаще всего таковыми выступают девелоперы и застройщики, управляющие компании и инвесторы, участвующие в долевом строительстве. Посредники. Третья сторона также выступает в качестве контрагента, а именно риелторы и агентства недвижимости, обеспечивающие юридическое сопровождение сделки и нотариусы, удостоверяющие договоры.

Функции контрагента в сделках с недвижимостью включают предоставление полных и достоверных документов на объект недвижимости, участие в переговорах по условиям сделки и подписание договора купли-продажи по их итогам.

В аренде, если контрагентом является арендодатель, он обязан предоставить объект аренды в надлежащем состоянии. Арендодатель же обязан оплачивать аренду и соблюдать условия использования недвижимости.

В инвестиционных проектах застройщик как контрагент обеспечивает строительство объекта и передачу прав на него, а инвестор участвует в финансировании строительства.