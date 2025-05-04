Контрагенты в недвижимости: кто они и какую роль играют
Контрагентом является одна из сторон сделки, участвующая в юридических и коммерческих взаимодействиях в сфере недвижимости. Контрагентом может выступать как физическое, так и юридическое лицо, которое берет на себя обязательства по договору. В контексте недвижимости контрагентами могут быть покупатели, продавцы, арендодатели, арендаторы, застройщики и управляющие компании.
Типы контрагентов:
- Физические лица. Контрагентом может выступать продавец квартиры или дома, покупатель недвижимости, арендатор или арендодатель.
- Юридические лица. Чаще всего таковыми выступают девелоперы и застройщики, управляющие компании и инвесторы, участвующие в долевом строительстве.
- Посредники. Третья сторона также выступает в качестве контрагента, а именно риелторы и агентства недвижимости, обеспечивающие юридическое сопровождение сделки и нотариусы, удостоверяющие договоры.
Функции контрагента в сделках с недвижимостью включают предоставление полных и достоверных документов на объект недвижимости, участие в переговорах по условиям сделки и подписание договора купли-продажи по их итогам.
В аренде, если контрагентом является арендодатель, он обязан предоставить объект аренды в надлежащем состоянии. Арендодатель же обязан оплачивать аренду и соблюдать условия использования недвижимости.
В инвестиционных проектах застройщик как контрагент обеспечивает строительство объекта и передачу прав на него, а инвестор участвует в финансировании строительства.