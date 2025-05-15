Распашонка
Квартиры, в которых два помещения, располагаются друг напротив друга, называются распашонками. Окна у такого типа недвижимости выходят на разные стороны: во двор и на заднюю улицу. Впервые квартиры-распашонки появились в 60-х годах. Благодаря своему удобству они пользуются высоким спросом на рынке жилья и сегодня.
Как выглядит распашонка
Квартиры такого типа бывают одно-, двух- и трехкомнатными. Планировка имеет несколько вариантов:
- стандартная Т-образная форма, при которой гостиная и спальня сообщаются между собой;
- зал находится напротив кухни (встречается в однокомнатных квартирах);
- гостиная смотрит на кухню, расположенную параллельно спальне.
У перечисленных вариантов планировки квартир-распашонки санузел может находиться в зоне прихожей или между спальней и гостиной. При этом туалет и ванная зачастую проектируются вместе.
В хрущевках у распашонок предусмотрен только один балкон — со стороны гостиной. В брежневках и домах, построенных в последние годы, как правило, имеется 2 балконных помещения в разных концах. Площадь жилья варьируется: у однокомнатного — 30-32 квадрата, у двухкомнатного — 40-45, у трехкомнатного — 50-60.
Плюсы и минусы квартиры-распашонки
К числу преимуществ стоит отнести:
- Изоляция жилых комнат. Это обеспечивает комфорт проживающим, которые могут уединиться в отдельных помещениях и не слышать друг друга.
- Хороший обзор местности. Можно видеть происходящее во дворе и на задней стороне дома, что особенно актуально для родителей во время присмотра за детьми.
- Простое проветривание. Достаточно открыть окна в обеих концах квартиры, чтобы быстро ее проветрить.
- Отличные возможности для перепланировки. За счет отсутствия смежных помещений можно двушку превратить в трешку с помощью перегородок или арок.
Из минусов нужно отметить тот факт, что одна комната всегда на теневой стороне. Соответственно, для ее обогрева и освещения необходимы дополнительные меры. Кроме того, стоит учитывать, что в квартирах такого типа должны быть установлены качественные оконные системы. Иначе неизбежны вечные сквозняки.