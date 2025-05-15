Распашонка

Квартиры, в которых два помещения, располагаются друг напротив друга, называются распашонками. Окна у такого типа недвижимости выходят на разные стороны: во двор и на заднюю улицу. Впервые квартиры-распашонки появились в 60-х годах. Благодаря своему удобству они пользуются высоким спросом на рынке жилья и сегодня.

Как выглядит распашонка

Квартиры такого типа бывают одно-, двух- и трехкомнатными. Планировка имеет несколько вариантов:

стандартная Т-образная форма, при которой гостиная и спальня сообщаются между собой;

зал находится напротив кухни (встречается в однокомнатных квартирах);

гостиная смотрит на кухню, расположенную параллельно спальне.

У перечисленных вариантов планировки квартир-распашонки санузел может находиться в зоне прихожей или между спальней и гостиной. При этом туалет и ванная зачастую проектируются вместе.

В хрущевках у распашонок предусмотрен только один балкон — со стороны гостиной. В брежневках и домах, построенных в последние годы, как правило, имеется 2 балконных помещения в разных концах. Площадь жилья варьируется: у однокомнатного — 30-32 квадрата, у двухкомнатного — 40-45, у трехкомнатного — 50-60.

Плюсы и минусы квартиры-распашонки

К числу преимуществ стоит отнести:

Изоляция жилых комнат. Это обеспечивает комфорт проживающим, которые могут уединиться в отдельных помещениях и не слышать друг друга.

Хороший обзор местности. Можно видеть происходящее во дворе и на задней стороне дома, что особенно актуально для родителей во время присмотра за детьми.

Простое проветривание. Достаточно открыть окна в обеих концах квартиры, чтобы быстро ее проветрить.

Отличные возможности для перепланировки. За счет отсутствия смежных помещений можно двушку превратить в трешку с помощью перегородок или арок.

Из минусов нужно отметить тот факт, что одна комната всегда на теневой стороне. Соответственно, для ее обогрева и освещения необходимы дополнительные меры. Кроме того, стоит учитывать, что в квартирах такого типа должны быть установлены качественные оконные системы. Иначе неизбежны вечные сквозняки.