Агентство недвижимости: вся информация, которую важно знать
Агентство недвижимости — это компания, которая предлагает своим клиентам услуги, связанные с продажей, покупкой и арендой различной недвижимости. При этом данная компания получает с продавца недвижимости комиссионные (реже — с покупателя). Как правило, агентство не зависит от владельца недвижимости либо девелопера и работает с несколькими клиентами.
Для получения наибольшей прибыли отдельные агентства инвестируют в первичный рынок. Их доход при этом — процент от сделки.
Исторический контекст
В прошлом спрос на услуги агентств формировался на основе потребности в знаниях об аренде или продаже недвижимости. Так как с течением времени профессиональные стандарты и законы о лицензировании менялись, функции и организационная структура агентств тоже трансформировались. Сейчас агентства по недвижимости — это важнейшие посредники в сделках с недвижимостью.
Функции и услуги агентств
Агентства могут предоставлять разные наборы услуг: от конкретных специфических до полного сопровождения своих клиентов.
В сферу интересов агентства недвижимости попадают следующие услуги:
- Продажа, покупка и аренда недвижимости.
- Поиск покупателей и продавцов.
- Проверка объекта недвижимости на чистоту.
- Юридическое сопровождение сделок.
- Регистрация и прочие виды оформления объекта сделки в государственных, а также иных органах.
- Консультирование по вопросам сделок.
- Узаконивание изменений, произведенных на объекте недвижимости.
- Содействие клиентам в получении кредита.
Нередко агентства недвижимости специализируются исключительно на отдельных рыночных сегментах, к примеру, на аренде квартир или продаже офисов.
Своим дополнительным преимуществом и достоинством сотрудники этих компаний зачастую считают наличие в своем арсенале большой базы объектов.
Бизнес-модели агентств недвижимости
Агентства недвижимости могут сильно различаться по размеру, структуре и моделям работы. Они могут варьироваться от небольших независимых фирм до крупных корпоративных брокерских компаний с многочисленными офисами и сотнями агентов.
Небольшие независимые агентства недвижимости, как правило, принадлежат и управляются на местном уровне, часто одним брокером или небольшой командой. Они, как правило, имеют более индивидуальный, практический подход к клиентам.
Крупные корпоративные брокерские агентства недвижимости — это национальные или региональные сети со стандартизированным брендом и операционной моделью. Они могут предложить больше ресурсов и более широкий охват, но их подход может быть в меньшей степени клиентоориентированным.
Регулирование деятельности агентств недвижимости
Сфера недвижимости строго регламентирована, и для того, чтобы работать в ней, агенты по недвижимости должны соответствовать определенным лицензионным требованиям. Процесс лицензирования и требования к нему могут существенно различаться в зависимости от юрисдикции.
В США, например, агенты по недвижимости должны получить лицензию от штата, в котором они планируют работать. Процесс лицензирования обычно включает в себя прохождение предлицензионных образовательных курсов, сдачу государственного экзамена, а иногда и выполнение дополнительных требований.
Конкретные требования к образованию и экзаменам могут отличаться в разных штатах. В некоторых штатах могут также существовать дополнительные специализированные лицензии на определенные виды операций с недвижимостью, такие как коммерческая недвижимость или управление недвижимостью.
Помимо государственных лицензионных требований, агенты и агентства недвижимости должны соблюдать строгие этические кодексы и профессиональные стандарты, установленные отраслевыми ассоциациями и регулирующими органами.
В США Национальная ассоциация риелторов (NAR) является крупнейшей торговой ассоциацией для профессионалов в сфере недвижимости. В NAR существует всеобъемлющий этический кодекс, который должны соблюдать все ее члены. Этот кодекс охватывает такие области, как:
- Обязанности перед клиентами и покупателями
- Избежание конфликта интересов
- Защита конфиденциальности клиентов
- Прозрачность сделок с недвижимостью
Аналогичные профессиональные стандарты и этические принципы установлены ассоциациями риэлторов и в других странах. Несоблюдение этих норм может привести к дисциплинарным мерам, включая приостановку или отзыв лицензии агента.
Ставки комиссии за недвижимость
Основной способ получения дохода агентствами недвижимости — это комиссионные, полученные за успешно проведенные сделки. Комиссионные обычно определяются как процент от общей цены продажи недвижимости.
Наиболее распространенная ставка комиссионных составляет 5-6 % от цены продажи, которые затем делятся между агентом, представляющим интересы продавца и агентом от покупателя. Однако размер комиссионных может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
- Тип недвижимости
- Месторасположение объекта
- Опыт агента
- Навыки в переговорах
Хотя комиссионные в процентном выражении являются стандартом отрасли, некоторые агентства недвижимости и агенты используют альтернативные модели вознаграждения:
- Фиксированная, не подлежащая обсуждению комиссия, взимаемая за услуги агента, независимо от цены продажи.
- Многоуровневая комиссия — скользящая шкала, при которой размер комиссии уменьшается по мере увеличения цены продажи.
Выбор модели комиссионного вознаграждения может повлиять на общую стоимость сделки с недвижимостью для клиента.
Тенденции развития отрасли
Технологический бум изменил модель агентства недвижимости.
Агентства недвижимости быстро внедряют новые технологии, такие как искусственный интеллект, виртуальная/дополненная реальность и Интернет вещей, чтобы оптимизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов.
Кроме того, во многих странах уже можно купить недвижимость за криптовалюту (например, в ОАЭ и Испании). Соответственно, агентства должны быстро адаптироваться к разного рода нововведениям.
Рост популярности удаленного и гибридного форматов работы также повлиял на спрос на некоторые виды жилой и коммерческой недвижимости, что потребовало от агентств корректировки их стратегий.
Перспективы индустрии
Всесторонний анализ рынка крайне важен для принятия агентством недвижимости обоснованных решений. Сравнительный анализ рынка (CMA) — это широко используемый инструмент, который позволяет определить стоимость объекта недвижимости путем оценки аналогичных объектов, недавно проданных в том же районе.
В последние годы рынок агентств недвижимости и брокерских услуг переживает устойчивый рост.
В 2022 году в Соединенных Штатах Америки доходы индустрии риэлторских услуг составили более 300 миллиардов долларов. Ожидается, что с 2021 по 2031 год количество рабочих мест агентов и брокеров по недвижимости будет расти на 5 %.
Согласно прогнозам, объем мирового рынка агентских и брокерских услуг в сфере недвижимости к 2028 году достигнет 1917,99 миллиарда долларов, а темпы роста составят 6,2%.
Часто задаваемые вопросы об агентствах недвижимости
Что такое агентство недвижимости?
Какие услуги предлагают агентства недвижимости?
Как регулируется деятельность агентств недвижимости?
Как обычно формируется процент вознаграждения для агентов по недвижимости?
Каковы ключевые тенденции в индустрии агентств недвижимости?
Каковы перспективы рынка агентств недвижимости?
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