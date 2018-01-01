Пентхаус

Первые пентхаусы появились в США в 20-х годах прошлого столетия. В те времена было модной тенденцией возводить на крышах небоскребов роскошные особняки. Из-за высокой стоимости приобрести такой тип жилья в наши дни, как и прежде, могут только очень состоятельные люди.

Ключевые характеристики недвижимости

Под термином «пентхаус» понимается особняк , находящийся на крыше небоскреба. По сути это отдельный дом, но на верхнем уровне высотки. В наши дни многие люди ошибочно определяют пентхаусом любую большую по площади квартиру, занимающую верхний уровень. Однако это в корне неверно.

У такого типа недвижимости предусмотрены четкие характеристики. Среди них:

панорамное остекление;

живописный вид на город;

просторная жилплощадь;

высокие потолки.

Элитное жилье обычно занимает всю площадь верхнего этажа. Таким образом, исключается наличие соседей по площадке. В классических пентхаусах также предусмотрен индивидуальный лифт. Здание, в котором находится такой вид жилья, относится к категории элитных. Важно понимать, что настоящих пентхаусов в истинном понимании этого слова не так много.

Интересные факты

По данным экспертов недвижимости, пентхаусы во всех государствах мира раскупаются быстрее всего. Покупатели проявляют к ним интерес даже во времена экономического кризиса и обвала рынка. Высокий спрос объясняется тем, что такой тип жилья — штучный продукт.

По своему расположению и планировке пентхаус отчасти напоминает таунхаус . Последний представляет собой большой дом из 2 или 3 этажей, расположенный в городской черте. По сути таунхаус — это полуквартира, поскольку у нее предусмотрен свой вход, но смежная несущая стена — с соседями.

Преимущества пентхаусов

У такого вида недвижимости есть ряд очевидных плюсов:

Отсутствие соседей сверху. Это избавляет от шума и обеспечивает приватность.

Это избавляет от шума и обеспечивает приватность. Панорамное остекление. В квартиру попадает много дневного света, что делает ее более уютной и светлой.

В квартиру попадает много дневного света, что делает ее более уютной и светлой. Прямой выход на крышу (террасу). Собственник жилья может чаще бывать на свежем воздухе, не выезжая при этом за город.

Собственник жилья может чаще бывать на свежем воздухе, не выезжая при этом за город. Удобное расположение. Пентхаусы зачастую находятся в домах, возведенных в центральных частях городов, что особенно важно для деловых и мобильных людей.

Пентхаусы зачастую находятся в домах, возведенных в центральных частях городов, что особенно важно для деловых и мобильных людей. Просторная жилплощадь и свободная планировка. Это открывает неограниченные возможности при ремонте для дизайнерских фантазий.

Недостатки пентхаусов

К числу минусов жилья такого типа можно отнести:

Запредельная стоимость. Цены на такую недвижимость зачастую устанавливаются выше, чем на большие частные дома.

Цены на такую недвижимость зачастую устанавливаются выше, чем на большие частные дома. Избыток солнечного света. Он может привести к выгоранию мебели, техники и обоев, а также создать слишком душную атмосферу в помещении, из-за чего потребуется установка дорогих кондиционеров.

Он может привести к выгоранию мебели, техники и обоев, а также создать слишком душную атмосферу в помещении, из-за чего потребуется установка дорогих кондиционеров. Большие финансовые и временные затраты на содержание. Из-за большой жилплощади ухаживать за пентхаусом самостоятельно сложно, а привлечение профессиональной помощи потребует значительных денежных вливаний.