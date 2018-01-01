Пентхаус
Первые пентхаусы появились в США в 20-х годах прошлого столетия. В те времена было модной тенденцией возводить на крышах роскошные особняки. Из-за высокой стоимости приобрести такой тип жилья в наши дни, как и прежде, могут только очень состоятельные люди.
Ключевые характеристики недвижимости
Под термином «пентхаус» понимается , находящийся на крыше небоскреба. По сути это отдельный дом, но на верхнем уровне высотки. В наши дни многие люди ошибочно определяют любую большую по площади квартиру, занимающую верхний уровень. Однако это в корне неверно.
У такого типа недвижимости предусмотрены четкие характеристики. Среди них:
- панорамное остекление;
- живописный вид на город;
- просторная жилплощадь;
- высокие потолки.
Элитное жилье обычно занимает всю площадь верхнего этажа. Таким образом, исключается наличие соседей по площадке. В классических пентхаусах также предусмотрен индивидуальный лифт. Здание, в котором находится такой вид жилья, относится к категории элитных. Важно понимать, что настоящих пентхаусов в истинном понимании этого слова не так много.
Интересные факты
По данным экспертов недвижимости, пентхаусы во всех государствах мира раскупаются быстрее всего. Покупатели проявляют к ним интерес даже во времена экономического кризиса и обвала рынка. Высокий спрос объясняется тем, что такой тип жилья — штучный продукт.
По своему расположению и планировке пентхаус отчасти напоминает . Последний представляет собой большой дом из 2 или 3 этажей, расположенный в городской черте. По сути — это полуквартира, поскольку у нее предусмотрен свой вход, но смежная несущая стена — с соседями.
Преимущества пентхаусов
У такого вида недвижимости есть ряд очевидных плюсов:
- Отсутствие соседей сверху. Это избавляет от шума и обеспечивает приватность.
- Панорамное остекление. В квартиру попадает много дневного света, что делает ее более уютной и светлой.
- Прямой выход на крышу (террасу). Собственник жилья может чаще бывать на свежем воздухе, не выезжая при этом за город.
- Удобное расположение. Пентхаусы зачастую находятся в домах, возведенных в центральных частях городов, что особенно важно для деловых и мобильных людей.
- Просторная жилплощадь и свободная планировка. Это открывает неограниченные возможности при ремонте для дизайнерских фантазий.
Недостатки пентхаусов
К числу минусов жилья такого типа можно отнести:
- Запредельная стоимость. Цены на такую недвижимость зачастую устанавливаются выше, чем на большие частные дома.
- Избыток солнечного света. Он может привести к выгоранию мебели, техники и обоев, а также создать слишком душную атмосферу в помещении, из-за чего потребуется установка дорогих кондиционеров.
- Большие финансовые и временные затраты на содержание. Из-за большой жилплощади ухаживать за пентхаусом самостоятельно сложно, а привлечение профессиональной помощи потребует значительных денежных вливаний.
Ремонт также будет сопровождаться значительными затратами. В таком использовать дешевые отделочные материалы нелогично. Ремонт в пентхаусе должен быть выполнен на соответствующем уровне.