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Частные дома около гольф-клуба в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

виллы
13
2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 11 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 3
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$6,36 млн
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Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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