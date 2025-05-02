Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Частные дома с гаражом в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

виллы
13
5 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 11 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 3
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$6,36 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Остров Собха Синия предлагает захватывающий проект вилл в самом сердце Умм-эль-Кайвайна, соч…
$2,90 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Дом 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Эти великолепные виллы расположены в одном из самых престижных прибрежных проектов ОАЭ — на …
$6,38 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
These exceptional villas are located in one of the UAE’s most exclusive coastal developments…
$4,54 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти