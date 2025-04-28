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Квартиры с видом на море в Аше-Шардже, ОАЭ

однокомнатные
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 8/50
Остров Марьям — один из самых престижных прибрежных проектов в Шардже, сочетающий роскошный …
$470,912
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Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$107,945
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 48/50
Откройте для себя утонченную прибрежную жизнь в этих элегантных апартаментах в Шардже с пано…
$470,910
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RCST RCST
Квартира 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 10/12
Откройте для себя роскошный образ жизни в апартаментах с 1 и 4 спальнями и частными террасам…
$2,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$1,53 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 12
Откройте для себя изысканный стиль жизни у моря в меблированных апартаментах и пентхаусах с …
$682,934
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$951,507
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 695 м²
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
$150,050
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Квартира 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$2,06 млн
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$97,563
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$690,959
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$186,301
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DDA Real Estate
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Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 321 м²
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Студия с 320 кв. Футами | Цена начала 401 000 дирхамов. предложение 1%…
$109,202
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в новом комплексе Aysha у воды! Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан! Легкий…
$143,506
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 9/12
Откройте для себя изысканную жизнь на побережье с меблированными апартаментами от одной до ч…
$938,191
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Квартира 3 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$286,575
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DDA Real Estate
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Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 379 м²
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
$103,211
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Параметры недвижимости в Аше-Шардже, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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