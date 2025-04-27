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Виллы с видом на море в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
48
Al Batayih
4
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эти роскошные виллы расположены в масштабном жилом проекте всего в нескольких минутах от цен…
$596,361
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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