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Квартиры-студии с террасой в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Mina Al arab
3
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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5009 The Beach Vista — комплекс с потрясающим видом на казино В The Beach Vista…
$354,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID RAH 5007 Major Development представляет премиальный комплекс в стиле Мальдивских остро…
$354,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 20
ID RAH 5012 Costa Mare от Ellington Properties Ellington Properties запускает новый пр…
$354,000
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RCST RCST
Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 36 м²
ID RAH 5012 Апартаменты SKAI от RAK Properties в Рас-эль-Хайме Новый проект SKAI от RA…
$206,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
ID RAH 5011 Uno-Luxe: брендированные резиденции на живописном острове Uno-Luxe на Al M…
$272,000
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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