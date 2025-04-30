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Аренда квартир и апартаментов на длительный срок в Дубае, ОАЭ

Квартира Удалить
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34 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Социо Башня является жилым шедевром EMAAR. Свежий, модный и красочный социальный центр, кото…
$23,142
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в Бингхатти Onyx, потрясающая жилая башня в самом сердце Jumeirah Village C…
$23,142
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни с MYKA Residences. Наши ультрасовременные апа…
$14,975
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Premium 1 Bedroom Apartment for Rent Located in Warsan 4, A popular residential area with a …
$14,431
в месяц
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Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи в Дубай, ОАЭ
Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/9
Дизайнерская студия в Мейдане – Живите с комфортом класса люкс 📍 Azizi Riviera – Локация,…
$1,780
в месяц
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Волны в районе на набережной являются впечатляющим архитектурным шедевром, источающим чувств…
$40,842
в месяц
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Почувствуйте роскошь в Binghatti Mirage! Эта элегантная резиденция с 2 спальнями отличается …
$27,225
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10/18
Только годовая аренда - 135,000 AED! Просторная квартира в роскошном жилом комплексе Socio T…
$3,063
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/32
олько годовая аренда - 150 000 AED!Апартаменты с современным дизайном в комплексе Banyan Tre…
$3,403
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 12/30
Только годовая аренда - 110 000 AED! Апартаменты в 91-этажном жилом комплексе Elite Residenc…
$2,495
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Дана Аль-Гархуд-малоэтажное жилое здание, которое стоит 5-этажному росту. Обладая современны…
$18,787
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 18/21
Только годовая аренда — 300 000 AED! Апартаменты на долгосрочную аренду в комплексе с уникал…
$6,806
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в Бингхатти Onyx, потрясающая жилая башня, расположенная в самом сердце Jum…
$23,142
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
La Voile находится в престижном районе Порт-де-ла-Мер, предлагая легкий доступ к пляжу и раз…
$35,393
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Дана Аль-Гархуд-малоэтажное жилое здание, которое стоит 5-этажному росту. Обладая современны…
$21,129
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Сообщество Al Barsha 1 является одним из пяти подрадийств в Аль-Барша. В нем есть различные …
$14,431
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Маг Город продуманно построен на принципах стратегического размещения. Этот интегрированный …
$26,409
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 7/25
Апартаменты в многоквартирном комплексе The Sterling, расположенном в центре Дубая в районе …
$3,403
в месяц
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 16/30
Только годовая аренда — 85 000 AED! Полностью меблированные и оборудованные техникой апартам…
$1,928
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя непревзойденную роскошь проживания в этих изысканных апартаментах с двумя …
$68,070
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/38
Только годовая аренда — 70 000 AED!Апартаменты с 1 спальней в элитном жилом комплексе Bingha…
$1,588
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Волны в районе на набережной являются впечатляющим архитектурным шедевром, источающим чувств…
$35,396
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Azizi Riviera 48 сочетает в себе французское Средиземноморье и современный дизайн, включающи…
$14,974
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Binghatti Amber в JVC-это элегантная 23-этажная жилая башня в самом сердце востребованного д…
$23,687
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 24/41
Роскошные апартаменты в комплексе премиум-класса Binghatti ONYX! Кухонный гарнитур, бытовая …
$1,815
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Creek Vistas Grande в Sobha Hartland - это недавно запущенная высотная разработка Sobha Grou…
$42,200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/18
Только годовая аренда — 140 000 AED! Апартаменты 2+1 в жилом комплексе Socio Tower в многофу…
$3,176
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Blue Star Building - это выдающееся коммерческое здание в Дубае Силиконовом Оазисе, ОАЭ. Это…
$17,154
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Опыт роскошь, живущий в этой стильной резиденции с 1 спальней в культовых башнях DAMAC от Pa…
$39,480
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Перейдите в эту стильную полностью меблированную студию в Else III от Pantheon, JVC. Предлаг…
$16,064
в месяц
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