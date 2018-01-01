Резиденция Remraam с круглосуточной охраной, бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
80 м²
1
Сдача в: 2025
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Комфортабельные апартаменты в новом жилом комплексе California в районе Al Furjan.
Для жителей комплекса предусмотрены премиальные удобства: частные бассейны в апартаментах, парковка, консьерж-сервис, благоустроенная зеленая территория, роскошная зона отдыха с бассейном и джакузи, кинотеатр под открытым небом, детская игровая площадка, тренажерный зал на открытом воздухе, корт для игры в паддл-теннис на крыше, зона барбекю, паровая комната и сауна, беговая дорожка.
Комплекс расположен в Аль-Фурджане, одном из самых популярных жилых кварталов Дубая, в завидном месте. Al Furjan стратегически расположен между Sheikh Zayed Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, предлагая жителям легкий доступ к основным достопримечательностям города, деловым районам и развлекательным центрам. Близость проекта к Дубай Марине, башням Джумейра Лейкс и месту проведения выставки Dubai Expo 2020 делает его идеальным выбором как для профессионалов, семей, так и для инвесторов.
Samana California представляет собой привлекательную инвестиционную возможность. Аль-Фурджан является районом с высоким спросом как на сдаваемую в аренду, так и на инвестиционную недвижимость, что делает Самана Калифорния привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к приросту капитала и доходу от аренды.
План оплаты:
25 % - первоначальный взнос.
40 % - в течение 1,5 лет.
35 % - по 1 % в месяц до полной выплаты.
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