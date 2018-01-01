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Резиденция Remraam с круглосуточной охраной, бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€203,846
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8
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О комплексе

Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, велосипедными и пешеходными дорожками, бассейнами, тренажерными залами, зонами барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Кухонная бытовая техника (встроенная вытяжка, холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина)
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Бизнес-Бэй - 20 минут
  • Аэропорт - 15 минут
  • Экспо 2020 - 15 минут
  • Спорткомплекс - 5 минут
  • Мотор-Сити - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция Remraam с круглосуточной охраной, бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€203,846
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