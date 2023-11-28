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Таунхаусы во Франции

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6 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с тренажерным залом в Париж, Франция
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с тренажерным залом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Семейный таунхаус располагается рядом с парком Монсо в Париже. Парк Монсо расположен в 8-ом …
€3,90 млн
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Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с инфраструктурой в Париж, Франция
Таунхаус 5 спален с мебелью, в центре города, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Роскошный таунхаус площадью 350 кв. м. находится в столице Франции – Париже. Дом имеет богат…
€3,70 млн
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Таунхаус 4 спальни в центре города, с садом, с инфраструктурой в Париж, Франция
Таунхаус 4 спальни в центре города, с садом, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Прекрасный таунхаус расположен в 16 округе Парижа, на знаменитой авеню Фош. Дом находится в …
€2,43 млн
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Таунхаус 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
€995,000
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Таунхаус 6 спален с мебелью, с садом, у моря в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален с мебелью, с садом, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
€1,53 млн
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Таунхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…
€900,000
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Параметры недвижимости во Франции

у моря
недорогая
элитная
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