  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан

Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$766,376
;
23
Оставить заявку
ID: 27737
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры на первой береговой линии на острове Аль-Марджан, рядом с казино Wynn

Остров Аль-Марджан — впечатляющий искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ. Он протянулся на 4,5 км вглубь Персидского залива и занимает территорию площадью 2,7 миллиона м². Разработанный как прибрежное направление мирового уровня, остров сочетает жилые комплексы, отели и развлекательные объекты, окружённые чистыми пляжами и прозрачными водами. Аль-Марджан уже стал центром притяжения для туристов и инвесторов благодаря роскошным курортам, эксклюзивным резиденциям и развитой инфраструктуре. Удачное расположение — всего в 45 минутах от международного аэропорта Дубая — и активная государственная поддержка делают остров одним из самых перспективных направлений для жизни и инвестиций в регионе.

Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме идеально расположены всего в 2 минутах от Wynn Resort, в 12 минутах от торгового центра Al Hamra, в 13 минутах от RAK Central, в 14 минутах от гольф-клуба Al Hamra Golf Club, в 16 минутах от Royal Yacht Club Рас-эль-Хаймы, в 30 минутах от торгового центра RAK и набережной Al Qawasim Corniche, в 35 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хаймы, в 50 минутах от международного аэропорта Шарджи и в 60 минутах от международного аэропорта Дубая и Downtown Dubai.

Проект — это новаторская прибрежная застройка, гармонично интегрированная в природный ландшафт. Он вдохновлён суровой красотой гор Рас-Аль-Хаймы и спокойствием берегов острова Аль-Марджан. Архитектура отличается плавными линиями, натуральными текстурами и земляными оттенками, а формы зданий отсылают к игре света и тени на горных склонах. Скульптурные объёмы создают эффектные открытые пространства, которые раскрывают панорамные виды на море.

Жителям предлагается частный пляж, разнообразные бассейны — от крытого с климат-контролем до семейных, круговых и инфинити. В инфраструктуру входят просторное лобби тройной высоты с ИИ-консьерж-услугами, клубные лаунджи, стильные зоны для ужинов, фитнес-студия с видом на море, террасы для йоги, студия пилатеса, беговая дорожка с «плавающими» краями, клубы для детей и подростков, крытый игровой парк, спа-центр с саунами, парными, джакузи и кабинетами для процедур.

Для отдыха и общения предусмотрены кинозал, площадки для барбекю, зоны с кострами, пляжные клубы, места для домашних животных и торговые террасы. Все пространства связаны между собой ландшафтными мостами, создающими естественный поток между жилыми башнями и общественными зонами. Проект воплощает современный прибрежный образ жизни, где важны комфорт, здоровье, общение и эстетика.

Этот проект — настоящая гавань у моря, где каждая резиденция спроектирована с учётом гармонии с природой. Открытые планировки, окна от пола до потолка и большие балконы создают ощущение простора и позволяют наслаждаться панорамными видами на Персидский залив. Апартаменты с 1 и 2 спальнями выполнены в светлой, нейтральной гамме, с использованием изысканных текстур и отделки ручной работы. Современные кухни с техникой премиум-класса, продуманная система хранения и натуральные материалы в отделке подчёркивают комфорт и элегантность. Высокие потолки, элементы из натурального камня и тщательно продуманные зоны гостиной и столовой создают ощущение лёгкости и уюта. Просторные частные балконы становятся естественным продолжением интерьера, открывая панораму моря и мягкую игру света на горизонте. Все материалы и решения выбраны так, чтобы подчеркнуть утончённую простоту и превратить повседневную жизнь у моря в эстетичное, сбалансированное наслаждение.


RKT-00015

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Cove Boulevard с бассейном, бизнес-залом и конференц-залами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$601,291
Жилой комплекс Parkway
Дубай, ОАЭ
от
$418,500
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Абу-Даби, ОАЭ
от
$673,372
Жилой комплекс Azure
Дубай, ОАЭ
от
$602,740
Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой в районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$981,984
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$766,376
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Reef 999
Жилой комплекс Reef 999
Жилой комплекс Reef 999
Жилой комплекс Reef 999
Жилой комплекс Reef 999
Показать все Жилой комплекс Reef 999
Жилой комплекс Reef 999
Дубай, ОАЭ
от
$312,660
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Апартаменты в жилом комплексе Reef 999 в престижном районе Al Furjan в Дубае! Множество удобств! Развитая инфраструктура! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Отличное расположение! Рядом метро! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, зон…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Показать все Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$211,382
Год сдачи 2028
Количество этажей 32
Основные разработчики Colibri Views: Elevate Your Life in RAK CentralРоскошь с Casino-View Prestige, умным комфортом и сильным потенциалом ROI в самом быстрорастущем городском центре Рас-Аль-ХаймыОригинальное название: The New Power Address in RAKРасположенный в RAK Central, всего в нескольк…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Языки общения
English, Deutsch
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Показать все Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Дубай, ОАЭ
от
$18,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить новейший престижный ультрароскошный пентхаус Superlux с 5 спальнями от известного застройщика Liv. В этом эксклюзивном комплексе под названием Lux расположены двухуровневые пентхаусы эксклюзивных резиденций от 2 до 5 спален, представляющие собой коллекцию резиденций премиу…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации