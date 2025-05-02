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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Evergr1n с бассейнами и клубом рядом с достопримечательностями и торговыми центрами, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Evergr1n с бассейнами и клубом рядом с достопримечательностями и торговыми центрами, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$491,990
14.04.2025
$488,952
13.04.2025
$489,240
12.04.2025
$491,066
11.04.2025
$502,162
10.04.2025
$504,208
09.04.2025
$506,745
08.04.2025
$506,428
06.04.2025
$506,724
05.04.2025
$502,108
04.04.2025
$508,821
03.04.2025
$514,463
02.04.2025
$513,380
01.04.2025
$512,218
30.03.2025
$510,643
29.03.2025
$514,462
28.03.2025
$516,341
27.03.2025
$514,531
26.03.2025
$514,209
25.03.2025
$512,453
24.03.2025
$510,719
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21702
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391567
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    World Trade Centre (~ 800 м)

О комплексе

EVERGR1N HOUSE — это концепция гармоничного сосуществования человека и природы в сердце мегаполиса. Проект отличается уникальным дизайном, который сочетает в себе современную архитектуру и естественные элементы.

Что делает EVERGR1N HOUSE особенным?

  • Единство с природой: Обилие зелени, панорамные окна, использование натуральных материалов создают атмосферу спокойствия и умиротворения.
  • Современный комфорт: Просторные квартиры с продуманной планировкой и высококачественной отделкой.

Изюминка проекта:

  • Концепция «город в природе»: Уникальное сочетание городской жизни и природной гармонии.
  • Высококачественные материалы и отделка: Каждая деталь продумана для создания комфортного и стильного жилья.
  • Превосходное расположение: Сочетание спокойствия и удобства расположения.

Удобства:

  • Лобби
  • Открытая лаунж зона
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Детская игровая комната
  • Настольный теннис
  • Клубный дом
  • 2-уровневый паркинг
  • Паркинг для людей с ограниченными возможностями
  • Бассейн
  • Сауна
  • Фитнес
  • Детский бассейн
  • Система «Умный дом»

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка (10/40/50%)

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные квартиры!

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Jumeirah Garden City, который славится своей спокойной атмосферой и развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся:

  • Достопримечательности: Dubai World Trade Center, Dubai Garden Glow, Dubai Frame, Museum of The Future, Dubai Fountain и другие.
  • Торговые центры: City Walk, Dubai Mall, Mercato Mall, Dubai Gold Souk.
  • Транспорт: Станция метро World Trade Center обеспечивает легкий доступ ко всем районам города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Evergr1n с бассейнами и клубом рядом с достопримечательностями и торговыми центрами, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$491,990
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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