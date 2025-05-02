Жилой комплекс Новая резиденция Evergr1n с бассейнами и клубом рядом с достопримечательностями и торговыми центрами, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

EVERGR1N HOUSE — это концепция гармоничного сосуществования человека и природы в сердце мегаполиса. Проект отличается уникальным дизайном, который сочетает в себе современную архитектуру и естественные элементы.
Что делает EVERGR1N HOUSE особенным?
Изюминка проекта:
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.
Рассрочка (10/40/50%)Удобства и оснащение в доме
Полностью меблированные квартиры!Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Jumeirah Garden City, который славится своей спокойной атмосферой и развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся: