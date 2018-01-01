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Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€870,000
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6
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О комплексе

Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы.

В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной цветовой палитрой. Апартаменты с различными планировками: гостиная, кухня и столовая открытого плана, 1-3 спальни, 1-2 ванные комнаты, прихожая, прачечная, гардеробная.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — это новый район Дубая, основное место проведения всемирной выставки Экспо-2020.

Жилой комплекс расположен недалеко от центральной площади района, парка и пристани для яхт Creek.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая - в 10–15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€870,000
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от
€852,590
Агентство: TRANIO
Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады. На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны. Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.
Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Дубай, ОАЭ
от
€117,327
Площадь 53 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Апартаменты в уникальном проекте в окружении парков по выгодной цене, с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты в уникальном проекте в окружении пышных парков. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Элитный жилой комплекс MAG 5 Boulevard расположен на самом юге Дубая, в окружении зеленых, пышных парков. Состоит из квартир нового поколения, которые будут идеальны для создания комфортного образа жизни. В наличии студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, которые имеют очень элегантный и стильный дизайн и оснащены всеми удобствами.Такими как: -беговые и велосипедные дорожки; -игровые площадки для детей; -общественные и торговые площади; -бассейны и сауна; -современный тренажерный зал. -рестораны и кафе; -балкон и парковочные места для каждой квартиры; -элегантно оформленный ландшафтный дизайн. ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ: Пальма Джумейра — 29 мин. Международный аэропорт Аль-Мактум — 20 мин.; Центр Дубая – 30 мин.; ботанические сады и органические фермы; рестораны, кафе и торговые центры. ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€489,471
Площадь 179–238 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Arim in Hayyan — новый жилой комплекс от Alef Group, одного из крупнейших застройщиков в ОАЭ и ведущей девелоперской компании в эмирате Шарджа. Район Арим будет сдан в три разных этапа и будет включать в себя в общей сложности 727 вилл, а первый этап комплекса Арим состоит из 268 вилл. Уникально созданный природный комплекс включает в себя роскошные виллы в Шардже с 4 и 5 спальнями, а также особняки с 6 спальнями, выставленные на продажу, площадью от 3 282 до 9 404 кв. футов. Недвижимость в комплексе Арим имеет дополнительные конструктивные особенности и отделку как для внутренних, так и для внешних пространств. Кухни во всех домах будут оборудованы встроенной бытовой техникой, дизайнерскими смесителями, встраиваемой кухонной раковиной и аксессуарами от качественных международных брендов. Инфраструктура: Жилой комплекс Арим расположен в поселке Хайян, который считается зеленым сердцем эмирата Шарджа. Такое стратегическое расположение обеспечивает жильцам Arim Villas легкий доступ к различным достопримечательностям района, в том числе к территории площадью 50 000 кв. футов. голубая лагуна под названием The Lakes, 80 000 кв. футов земельных участков для органических садов и 1 000 000 кв. футов. Центральный парк. Спортивная зона будет включать в себя площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола и паддл-тенниса, а также сетку для крикета площадью 100 000 кв. футов. Кроме того, любителям спорта понравятся беговые и велосипедные дорожки протяженностью 4 мили. Общая площадь комплекса «Хайян» составит 8,7 млн ​​кв. футов. На территории зеленого квартала будут общественный торговый центр, детский сад, мечеть, рестораны, розничные магазины, игровая зона, карманные парки и общественный клубный дом с видом на лагуну. Комплекс Арим в Хайяне расположен в районе Бараши, недалеко от Эмирейтс-роуд, по которой легко добраться до эмирата Дубай. Расположение: 08 минут - Национальный парк Шарджи; 10 минут - Торговый центр 06, Шарджа; 10 минут - Мечеть Шарджи; 15 минут - Университетский городок; 10 минут - Международный аэропорт Шарджи; 20 минут - Музей исламской цивилизации Шарджи; 15 минут - промышленная зона Шарджи; 20 минут - Международный аэропорт Дубая. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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