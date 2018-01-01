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Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€581,000
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19
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О комплексе

5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.

Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.

Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • 17 минут до Пальмы Джумейра
  • 19 минут до Бурдж Аль Араб
  • 21 минута до The Walk JBR
  • 22 минуты до Дубай Молл
  • 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
  • 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€581,000
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн; - поликлиника; - зона медитации; - тренажерный зал; - детская игровая площадка; - зона барбекю. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ: - 3 просторных парка; - широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений; - больница, детские сады и школы; - поле для гольфа; ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству. Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль. Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%. Звоните или пишите! Подберём апартаменты под Ваш личный запрос! Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая!
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