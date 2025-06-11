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Квартиры-студии с видом на море в Mina Al arab, ОАЭ

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$140,000
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$145,000
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

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