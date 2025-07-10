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Квартиры и апартаменты с бассейном в Mina Al arab, ОАЭ

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Мирасол - Роскошная жизнь на острове Раха, Рас-Аль-Хайма.Эксклюзивные апартаменты с видом на…
$436,159
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Мирасол - Роскошная жизнь на острове Раха, Рас-Аль-Хайма.Эксклюзивные апартаменты с видом на…
$680,033
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 24 м²
Количество этажей 12
Мирасол - Роскошная жизнь на острове Раха, Рас-Аль-Хайма.Эксклюзивные апартаменты с видом на…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

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