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Квартиры с видом на море в Mina Al arab, ОАЭ

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16 объектов найдено
Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$296,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$357,685
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RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$211,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/20
Вид на море| Просторная планировка| Высокая рентабельность при краткосрочной аренде| Жизнь н…
$604,411
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$205,145
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$212,509
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 6/14
Шикарный угловой юнит с панорамным видом на море в жилом комплексе Bay Residences от госзаст…
$716,036
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизн…
$759,452
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/20
Вид на море| Просторная планировка| Высокая рентабельность при краткосрочной аренде| Жизнь н…
$360,741
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$145,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$338,245
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизн…
$528,219
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$296,000
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Квартира 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/10
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражаю…
$360,712
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Квартира 2 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$211,000
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

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