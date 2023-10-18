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Квартиры в Dubai Studio City, ОАЭ
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19 объектов найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
1
1
41 м²
Погрузитесь в воплощение роскоши в отеле Azizi Beach Oasis, расположенном в оживленном центр…
€204,714
1
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
79 м²
Агентство недвижимости fam Properties с гордостью представляет уникальный проект по предвари…
€307,690
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
56 м²
Azizi Beach Oasis - современный малоэтажный комплекс, состоящий из студий, квартир с одной и…
€217,685
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
89 м²
Fam Properties рад предложить Вам недвижимость на продажу в студии Ghaph Studio 1, находящей…
€208,427
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
63 м²
Fam Properties рад представить эту просторную квартиру: Основные особенности недвижи…
€158,286
Рекомендовать
Квартира
Дубай, ОАЭ
44 м²
Агентство недвижимости fam properties готово предложить вам объект недвижимости на продажу в…
€109,797
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
1
40 м²
9/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€167,478
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
5
211 м²
2
Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Резиденц…
€757,394
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
6
1 024 м²
2
Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Рези…
€4,28 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
4
213 м²
2
Жилой комплекс Marocco Townhouses с бассейнами и спа-зоной на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, …
€772,651
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
5
212 м²
3
Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ Предлагаются т…
€612,586
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
6
313 м²
3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
€706,000
Рекомендовать
Квартира 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
8
991 м²
4
Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и по…
€2,57 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
6
302 м²
3
Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джум…
€693,004
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
2
51 м²
28
Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе D…
€178,088
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, в центре города
Дубай, ОАЭ
2
108 м²
5
Являясь специалистом по району в Дубае, мы с гордостью предлагаем вам эту …
€307,214
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
2
35
ЭКСКЛЮЗИВ 1BR, 2BRs ДОСТУПНЫ VIEWS: Вид набережную, Бурдж Халифа Вид Четкая чистая волнис…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
2
42
EXCLUSIVE UNITS AVAILABLE VIEWS : Waterfront View, Burj Khalifa View A classy, elegan…
€418,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности
Дубай, ОАЭ
1
2
876 м²
Golf Panorama - еще один жилой проект ведущего застройщика в регионе. Он предлагает просторн…
€180,299
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