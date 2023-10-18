Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Dubai Studio City
  5. Квартиры

Квартиры в Dubai Studio City, ОАЭ

однокомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
19 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Погрузитесь в воплощение роскоши в отеле Azizi Beach Oasis, расположенном в оживленном центр…
€204,714
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 79 м²
Агентство недвижимости fam Properties с гордостью представляет уникальный проект по предвари…
€307,690
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 56 м²
Azizi Beach Oasis - современный малоэтажный комплекс, состоящий из студий, квартир с одной и…
€217,685
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 89 м²
Fam Properties рад предложить Вам недвижимость на продажу в студии Ghaph Studio 1, находящей…
€208,427
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 63 м²
Fam Properties рад представить эту просторную квартиру:   Основные особенности недвижи…
€158,286
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 44 м²
Агентство недвижимости fam properties готово предложить вам объект недвижимости на продажу в…
€109,797
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€167,478
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Резиденц…
€757,394
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 1 024 м²
Количество этажей 2
Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Рези…
€4,28 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Marocco Townhouses с бассейнами и спа-зоной на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, …
€772,651
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ Предлагаются т…
€612,586
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
€706,000
Квартира 7 спален с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Площадь 991 м²
Количество этажей 4
Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и по…
€2,57 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джум…
€693,004
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 28
Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе D…
€178,088
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, в центре города в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, в центре города
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 108 м²
Этаж 5
Являясь специалистом по району в Дубае, мы с гордостью предлагаем вам эту …
€307,214
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 35
ЭКСКЛЮЗИВ 1BR, 2BRs ДОСТУПНЫ  VIEWS: Вид набережную, Бурдж Халифа Вид Четкая чистая волнис…
€630,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 42
EXCLUSIVE UNITS AVAILABLE  VIEWS : Waterfront View, Burj Khalifa View A classy, elegan…
€418,000
Квартира 1 комната с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната с бассейном, с телевизором, с титулом на право собственности
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 876 м²
Golf Panorama - еще один жилой проект ведущего застройщика в регионе. Он предлагает просторн…
€180,299
Realting.com
Перейти