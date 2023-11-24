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Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Дубай, ОАЭ
6
2
322 м²
3
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал?Недвижимость в ОАЭ - лучший вариа…
€1,03 млн
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+79651431360
zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира
Дубай, ОАЭ
79 м²
Агентство недвижимости fam Properties с гордостью представляет уникальный проект по предвари…
€307,690
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Квартира
Дубай, ОАЭ
56 м²
Azizi Beach Oasis - современный малоэтажный комплекс, состоящий из студий, квартир с одной и…
€217,685
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Квартира
Дубай, ОАЭ
89 м²
Fam Properties рад предложить Вам недвижимость на продажу в студии Ghaph Studio 1, находящей…
€208,427
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Квартира
Дубай, ОАЭ
63 м²
Fam Properties рад представить эту просторную квартиру: Основные особенности недвижи…
€158,286
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Квартира
Дубай, ОАЭ
44 м²
Агентство недвижимости fam properties готово предложить вам объект недвижимости на продажу в…
€109,797
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
1
40 м²
9/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€178,782
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+971585735871
azah.tibui@habita.com
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
DOM Real Estate предлагает вам Мальту, расположенную в новейшем мастер-сообществе в Дубае, D…
€578,525
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Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
5
211 м²
2
Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Резиденц…
€757,394
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Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
6
1 024 м²
2
Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Рези…
€4,28 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
4
213 м²
2
Жилой комплекс Marocco Townhouses с бассейнами и спа-зоной на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, …
€772,651
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Дом 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5
4
212 м²
DAMAC Lagoons — это красивый жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный недалек…
€621,190
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
5
212 м²
3
Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ Предлагаются т…
€612,586
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Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
5
4
19 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,335
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+971543291884
marsida.murataj@habita.com
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Дубай, ОАЭ
5
5
220 м²
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, располож…
€660,000
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Дубай, ОАЭ
5
5
2 373 м²
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, располож…
€660,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Дубай, ОАЭ
4
4
1 990 м²
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, располож…
€514,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€435,251
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+971585735876
voke.sonia@habita.com
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
6
313 м²
3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
€706,000
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Квартира 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
8
991 м²
4
Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и по…
€2,57 млн
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Квартира 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
6
302 м²
3
Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джум…
€693,004
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
2
51 м²
28
Новая охраняемая резиденция Artesia с отелем рядом с полем для гольфа, в престижном районе D…
€178,088
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
991 м²
€2,37 млн
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Дом 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5
211 м²
€433,206
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
313 м²
€643,620
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
1 634 м²
€3,54 млн
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
1 021 м²
€2,65 млн
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
425 м²
€1,40 млн
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
377 м²
€1,22 млн
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Дом 7 комнат
Дубай, ОАЭ
7
2 299 м²
€5,64 млн
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