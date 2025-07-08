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Жильё в Dubai International Financial Centre, ОАЭ

квартиры
8
14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 016 м²
Bestrong Real Estate is delighted to present Apartment for sale in Park Tower A, Property …
$476,455
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира 1 комната в Dubai International Financial Centre, ОАЭ
Квартира 1 комната
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
Число комнат 1
Количество этажей 20
Business Bay на Дубайском канале ОАЭ Расположение: J One Tower B, прямо на Дубайском водном …
$2,20 млн
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at Index tower in DIFC.…
$1,34 млн
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 748 м²
Arabian Acres Real Estate is proud to offer this 1BR Apartment for sale in DIFC Living, Dub…
$844,006
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 681 м²
Brought to you by F&C Properties. This gorgeoSpacioStudio unit in Sky Gardens DIFC offers co…
$394,777
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 853 м²
Brought to you by F&C Properties. This spacio1BR unit in DIFC | Sky Gardens offers a perfect…
$490,068
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 339 м²
Этаж 25/50
Брендированные апартаменты в новом жилом комплексе Akala Hotel & Residences в районе Za'abee…
$5,00 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 25/50
Брендированные апартаменты в новом жилом комплексе Akala Hotel & Residences в районе Za'abee…
$1,63 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 278 м²
Luxury Residences is delighted to present this meticulously upgraded 2-bedroom fully furnish…
$950,187
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 682 м²
Vota Properties is pleased to offer this spaciostudio in a Prime Location - Sky Gardens, DIF…
$394,777
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 25/50
Брендированные апартаменты в новом жилом комплексе Akala Hotel & Residences в районе Za'abee…
$3,37 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 17/19
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
$479,452
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 275 м²
Equity is pleased to present this exceptional two-bedroom apartment in Sky Gardens, DIFC, Du…
$857,619
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 25/50
Брендированные апартаменты в новом жилом комплексе Akala Hotel & Residences в районе Za'abee…
$1,03 млн
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DDA Real Estate
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