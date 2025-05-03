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Квартиры и апартаменты с гаражом в Аджмане, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные апартаменты с гибкими планами оплаты в быстро развивающемся городе Аравия, Ду…
$218,915
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Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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