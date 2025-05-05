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Квартиры-студии с видом на море в Аджмане, ОАЭ

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
$465,755
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Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

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