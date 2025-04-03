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Квартиры в Uenye, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Hamidiye, Турция
Квартира 2 спальни
Hamidiye, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
В самом сердце Стамбула воплотите свои мечты в реальность с этим исключительным проектом. Пр…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Uenye, Турция

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