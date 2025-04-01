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Квартиры с видом на море в Tuerkmen Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
$128,655
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Параметры недвижимости в Tuerkmen Mahallesi, Турция

с видом на горы
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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