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Виллы с гаражом в Сапандже, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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