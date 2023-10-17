Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Sahil Mahallesi
  5. Дуплексы

Дуплексы в Sahil Mahallesi, Турция

Basiskele
4
Дуплекс В архив
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000

Параметры недвижимости в Sahil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти