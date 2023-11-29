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Дома в Resadiye Mahallesi, Турция

4 объекта найдено
Дом 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Resadiye Mahallesi, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 010 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
€6,81 млн
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Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Resadiye Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 880 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
€5,81 млн
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Resadiye Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 808 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
€3,05 млн
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Resadiye Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Resadiye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
€2,44 млн
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Параметры недвижимости в Resadiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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