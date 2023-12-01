Почему это свойство؟
Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула.
Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле.
Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для тех, кто ищет предложения рассрочки.
Оснащен умной домашней системой -, чтобы насладиться преимуществами современности и роскоши.
Просторные балконы, вид на море, зеленые насаждения и комплексные услуги.
Почему это свойство؟
Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города.
Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, который сочетает в себе традиции и современность.
Важная транспортная сеть включает в себя международные автомобильные, метро, трамвайные и канатные дороги TEM.
Потрясающий вид на залив Золотого Рога, недалеко от самых известных центральных районов: Фатих, Маслак, Левент, Сисли.
Готовый титул, который соответствует условиям турецкого гражданства, с подходящими предложениями рассрочки.
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации.
Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах.
Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады.
Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле.
Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.