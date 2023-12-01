Rami Cuma Mahallesi, Турция

от €204,460

Почему это свойство؟ Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города. Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, который сочетает в себе традиции и современность. Важная транспортная сеть включает в себя международные автомобильные, метро, трамвайные и канатные дороги TEM. Потрясающий вид на залив Золотого Рога, недалеко от самых известных центральных районов: Фатих, Маслак, Левент, Сисли. Готовый титул, который соответствует условиям турецкого гражданства, с подходящими предложениями рассрочки.