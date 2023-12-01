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Продажа новостроек в Rami Cuma Mahallesi

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Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€346,095
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула. Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле. Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для тех, кто ищет предложения рассрочки. Оснащен умной домашней системой -, чтобы насладиться преимуществами современности и роскоши. Просторные балконы, вид на море, зеленые насаждения и комплексные услуги.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€204,460
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города. Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, который сочетает в себе традиции и современность. Важная транспортная сеть включает в себя международные автомобильные, метро, трамвайные и канатные дороги TEM. Потрясающий вид на залив Золотого Рога, недалеко от самых известных центральных районов: Фатих, Маслак, Левент, Сисли. Готовый титул, который соответствует условиям турецкого гражданства, с подходящими предложениями рассрочки.
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€399,384
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
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