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Дома с гаражом в Postane Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Postane Mahallesi, Турция
Дом 6 комнат
Postane Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
$1,88 млн
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Параметры недвижимости в Postane Mahallesi, Турция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов