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Дома в Postane Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Postane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Postane Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
€1,72 млн
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Параметры недвижимости в Postane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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