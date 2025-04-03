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Квартиры в Pinarbasi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ciftepinar, Турция
Квартира 2 комнаты
Ciftepinar, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 11
КВАРТИРЫ 1+1 В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В 350 м ОТ МОРЯ В РАЙОНЕ МЕРСИНА АРПАЧБАХШИШ Квартиры …
$64,946
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Квартира 2 спальни в Pinarbasi, Турция
Квартира 2 спальни
Pinarbasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя очарование Яловы с этими стильными апартаментами на берегу моря, расположе…
$248,340
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Параметры недвижимости в Pinarbasi, Турция

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