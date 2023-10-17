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Продажа новостроек в Pasadag Mahallesi

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Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
от
€147,111
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты, амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной системой безопасности.
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