Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мугла
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Мугле, Турция

коммерческая недвижимость
14
отели
5
магазины
3
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 150 м² в Gundogan, Турция
Инвестиционная 150 м²
Gundogan, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$22,57 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти