Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мерсин
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Мерсине, Турция

;
Эрдемли
5
Акдениз
4
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Средиземноморский регион, Турция
Студия 1 комната
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/11
Студия в чистовой отделке 43 кв.м. на 7-ом этаже в готовом комплексе в городе Мерсин. Сро…
$49,625
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти