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Дуплексы в Maslak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат с сауной, с охраной, с крытым бассейном в Maslak Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с сауной, с охраной, с крытым бассейном
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Стамбул — это самый крупный город Турции, он является торговым, культурным и промышленным це…
€659,000

Параметры недвижимости в Maslak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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