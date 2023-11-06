Altintas, Турция

от €182,933

Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром у бассейна, фитнес-центром, спа-зоной, теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Кондиционеры Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут