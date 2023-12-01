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Кондо в Istinye Mahallesi, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Кондо 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor 3.285.000…
€3,29 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Istinye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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