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Жильё в Istinye Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor  
€3,29 млн
в месяц
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Кондо 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Кондо 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor 3.285.000…
€3,29 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Istinye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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